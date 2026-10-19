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Firozabad News: दुर्गा पूजा के दौरान थाली गिरने से झुलसा 10 वर्षीय बालक

Mon, 19 Oct 2026 11:58 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Mon, 19 Oct 2026 11:58 PM IST
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10-year-old boy suffers burns after a tray falls during Durga Puja
पूजा की थाली गिरने से झुलसे बच्चे को ट्रामा सेंटर से निजी चिकित्सक के ले जाते परिजन। संवाद - फोटो : पूजा की थाली गिरने से झुलसे बच्चे को ट्रामा सेंटर से निजी चिकित्सक के ले जाते परिजन। संवाद
फिरोजाबाद। थाना रसूलपुर क्षेत्र के गांव बरगदपुर निवासी प्रिंस (10) सोमवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे घर में दुर्गा पूजा के दौरान हादसे का शिकार हो गया। पूजा की थाली गिरने से वह आग की चपेट में आकर झुलस गया। बालक को झुलसा देख परिजन में अफरा-तफरी मच गई। शोर- शराबा की आवाज होते ही आसपास के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। परिजन उसे तत्काल उपचार के लिए ट्रामा सेंटर लेकर पहुंचे। बाद में किसी कारणवश परिजन उसे निजी चिकित्सक के पास ले गए। जिससे प्रिंस को बेहतर उपचार मिल सके और जल्द स्वस्थ हो जाएं। संवाद
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