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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Youth dies after bike hits highway divider.

Fatehpur News: हाईवे पर डिवाइडर से टकराई युवक की बाइक, मौत

Tue, 13 Oct 2026 01:22 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:22 AM IST
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Youth dies after bike hits highway divider.
फाइल फोटो-07-महेंद्र। स्रोत: परिजन - फोटो : 1
हसवा। थरियांव थाना क्षेत्र में बिलंदा हाईवे पर एक ढाबा के पास रविवार रात बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार युवक की जिला अस्पताल में मौत हो गई।
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राधानगर थाना क्षेत्र के अतरहा गांव निवासी रामबाबू का पुत्र महेंद्र यादव (28) शहर के पक्का तालाब में निर्माणाधीन जगन्नाथ मंदिर में मिट्टी भराई का काम देखता था। रविवार रात वह इसी सिलसिले में बाइक से जा रहा था। बिलंदा हाईवे पर एक ढाबा के पास उसकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई।
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हादसे में महेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी मौत हो गई। चौकी प्रभारी अंबरीश मिश्र ने बताया कि घटनास्थल पर हेलमेट भी नहीं मिला है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।
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