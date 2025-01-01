Fatehpur News: हाईवे पर डिवाइडर से टकराई युवक की बाइक, मौत

विज्ञापन

राधानगर थाना क्षेत्र के अतरहा गांव निवासी रामबाबू का पुत्र महेंद्र यादव (28) शहर के पक्का तालाब में निर्माणाधीन जगन्नाथ मंदिर में मिट्टी भराई का काम देखता था। रविवार रात वह इसी सिलसिले में बाइक से जा रहा था। बिलंदा हाईवे पर एक ढाबा के पास उसकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई।हादसे में महेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी मौत हो गई। चौकी प्रभारी अंबरीश मिश्र ने बताया कि घटनास्थल पर हेलमेट भी नहीं मिला है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।