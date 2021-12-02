Fatehpur News: चक्की पर सोने गया युवक, घर से जेवर और 35 हजार रुपये चोरी
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:23 AM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:23 AM IST
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फतेहपुर। औंग थाना क्षेत्र के खरौली गांव में चोरों ने घर का चैनल खोलकर जेवर और करीब 35 हजार रुपये चोरी कर लिए।
गांव निवासी कामता सिंह ने बताया कि 10 अक्तूबर की रात खाना खाने के बाद वह चक्की पर सोने चले गए थे। घर के मुख्य चैनल पर ताला लगा था, जबकि कमरे और अलमारी में ताला नहीं था। आरोप है कि चोर चैनल का ताला खोलकर घर में घुसे और अलमारी में रखे जेवर चोरी कर ले गए।
चोर चक्की के करीब 35 हजार रुपये भी उठा ले गए। पीड़ित ने बताया कि घर के बगल वाले कमरे में बहन सो रही थीं, लेकिन उन्हें घटना की भनक नहीं लगी। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ल ने बताया कि रविवार को चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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गांव निवासी कामता सिंह ने बताया कि 10 अक्तूबर की रात खाना खाने के बाद वह चक्की पर सोने चले गए थे। घर के मुख्य चैनल पर ताला लगा था, जबकि कमरे और अलमारी में ताला नहीं था। आरोप है कि चोर चैनल का ताला खोलकर घर में घुसे और अलमारी में रखे जेवर चोरी कर ले गए।
चोर चक्की के करीब 35 हजार रुपये भी उठा ले गए। पीड़ित ने बताया कि घर के बगल वाले कमरे में बहन सो रही थीं, लेकिन उन्हें घटना की भनक नहीं लगी। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ल ने बताया कि रविवार को चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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