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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Vehicles crawled across the city throughout the day on Raksha Bandhan; people grappled with traffic jams.

Fatehpur News: रक्षाबंधन पर शहर में दिनभर रेंगते रहे वाहन, जाम से जूझे लोग

Fri, 28 Aug 2026 11:44 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:44 PM IST
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Vehicles crawled across the city throughout the day on Raksha Bandhan; people grappled with traffic jams.
फोटो-32-शहर के ज्वालागंज चौराहे में लगा जाम। संवाद
फतेहपुर। रक्षाबंधन पर शुक्रवार को शहर की यातायात व्यवस्था चरमराई रही। ज्वालागंज, वर्मा चौराहा, आईटीआई रोड, राधानगर, बाकरगंज और पत्थरकटा चौराहा समेत कई प्रमुख मार्गों पर दिनभर वाहनों का दबाव बना रहा। कई जगह लंबी कतारें लगने से लोगों को चंद मिनट का रास्ता तय करने में घंटों लग गए। जाम में फंसे लोग गर्मी और उमस के बीच परेशान होते रहे।
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शहर के प्रमुख बाजारों और चौराहों पर सुबह से ही वाहनों की संख्या बढ़ने लगी थी। दोपहर तक स्थिति और बिगड़ गई। ज्वालागंज और वर्मा चौराहे के आसपास वाहनों की कतार लगने से आवागमन प्रभावित रहा। आईटीआई रोड और राधानगर क्षेत्र में भी जगह-जगह वाहन फंसते रहे। बाकरगंज और पत्थरकटा चौराहे पर भी जाम का असर दिखाई दिया।
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सबसे अधिक परेशानी दोपहिया वाहन चालकों, ई-रिक्शा और ऑटो सवारों को हुई। कई स्थानों पर वाहन चालक एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते रहे। इससे यातायात और उलझ गया। पैदल राहगीरों को भी सड़क पार करने में दिक्कत हुई। जाम के कारण लोगों को जरूरी काम और बाजार पहुंचने में देरी हुई।
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स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रमुख मार्गों पर सड़क किनारे खड़े वाहन और बेतरतीब ई-रिक्शा जाम की बड़ी वजह बन रहे हैं। बाजार क्षेत्रों में दुकानों के सामने वाहन खड़े होने से सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है। चौराहों पर यातायात पुलिस की पर्याप्त मौजूदगी नहीं होने से भी वाहन चालक मनमाने तरीके से निकलते हैं।

यातायात प्रभारी लालजी सविता ने बताया कि शहर में जाम की स्थिति नहीं रही। हालांकि प्रमुख सड़कों पर भीड़ का दबाव बना रहा। ज्वालागंज बस स्टाप पर वाहनों की अधिक आवाजाही से जाम की समस्या रही। ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौके पर तैनात रहे और लगातार यातायात व्यवस्थित कर जाम खुलवाते रहे।

फोटो-32-शहर के ज्वालागंज चौराहे में लगा जाम। संवाद

फोटो-32-शहर के ज्वालागंज चौराहे में लगा जाम। संवाद

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