Fatehpur News: रक्षाबंधन पर शहर में दिनभर रेंगते रहे वाहन, जाम से जूझे लोग

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शहर के प्रमुख बाजारों और चौराहों पर सुबह से ही वाहनों की संख्या बढ़ने लगी थी। दोपहर तक स्थिति और बिगड़ गई। ज्वालागंज और वर्मा चौराहे के आसपास वाहनों की कतार लगने से आवागमन प्रभावित रहा। आईटीआई रोड और राधानगर क्षेत्र में भी जगह-जगह वाहन फंसते रहे। बाकरगंज और पत्थरकटा चौराहे पर भी जाम का असर दिखाई दिया।सबसे अधिक परेशानी दोपहिया वाहन चालकों, ई-रिक्शा और ऑटो सवारों को हुई। कई स्थानों पर वाहन चालक एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते रहे। इससे यातायात और उलझ गया। पैदल राहगीरों को भी सड़क पार करने में दिक्कत हुई। जाम के कारण लोगों को जरूरी काम और बाजार पहुंचने में देरी हुई।स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रमुख मार्गों पर सड़क किनारे खड़े वाहन और बेतरतीब ई-रिक्शा जाम की बड़ी वजह बन रहे हैं। बाजार क्षेत्रों में दुकानों के सामने वाहन खड़े होने से सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है। चौराहों पर यातायात पुलिस की पर्याप्त मौजूदगी नहीं होने से भी वाहन चालक मनमाने तरीके से निकलते हैं।यातायात प्रभारी लालजी सविता ने बताया कि शहर में जाम की स्थिति नहीं रही। हालांकि प्रमुख सड़कों पर भीड़ का दबाव बना रहा। ज्वालागंज बस स्टाप पर वाहनों की अधिक आवाजाही से जाम की समस्या रही। ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौके पर तैनात रहे और लगातार यातायात व्यवस्थित कर जाम खुलवाते रहे।