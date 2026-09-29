Fatehpur News: बारिश और जलभराव से सब्जियों की आवक घटी, टमाटर 50 रुपये किलो

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अढ़ौली और लिहई की रविवार बाजार तथा सोमवार को धाता बाजार में टमाटर 50 रुपये किलो बिका। छोटा कुम्हड़ा और लौकी 30, खीरा 50, चिचड़ा 50, तरोई 50, परवल 80, बैंगन और करेला 40 रुपये किलो रहे। पत्ता गोभी और फूल गोभी के छोटे आकार के टुकड़े भी करीब 40 रुपये किलो बिके। घुइयां बाजार में नहीं पहुंची। विक्रेताओं के अनुसार खेतों में जलभराव के कारण इसकी खुदाई नहीं हो पा रही है।सब्जी विक्रेता बबलू सोनकर, बड़का, कल्लू, विनोद सिंह और बबलू सिंह ने बताया कि लगातार बारिश से स्थानीय सब्जियों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। खेतों में पानी भरने से कई फसलें सड़ गईं, जबकि कुछ सब्जियों की बेलें भी खराब हो गईं। स्थानीय उत्पादन घटने से बाहर से आने वाली सब्जियों पर निर्भरता बढ़ गई है।