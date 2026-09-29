Fatehpur News: दो नकाबपोश महिलाओं ने हैंडबैग काटकर उड़ाए 50 हजार रुपये

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सदर कोतवाली क्षेत्र के तुराबली का पुरवा निवासी जियालाल ने बताया कि रविवार दोपहर बैंक से एक लाख रुपये निकाले थे। रुपये हैंडबैग में रखकर बाकरगंज चौकी के पास स्थित एक मेडिकल स्टोर पर दवा लेने पहुंचे। तभी पीछे से दो नकाबपोश महिलाएं स्टोर में आ गईं। आरोप है कि महिलाओं ने मौका पाकर बैग काट दिया और उसमें रखी 50 हजार रुपये की गड्डी व पासबुक लेकर भाग गईं। कुछ देर बाद जियालाल को चोरी की जानकारी हुई।दोनों महिलाओं की उम्र करीब 25 से 26 वर्ष बताई गई है। उन्होंने नीले और काले रंग का सलवार-सूट पहन रखा था। आशंका है कि महिलाएं बैंक से ही जियालाल का पीछा कर रही थीं। पुलिस बैंक से मेडिकल स्टोर तक लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। कोतवाल हेमंत मिश्रा ने बताया कि महिलाओं की तलाश की जा रही है।