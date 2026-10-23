Fatehpur News: सिटी में आज

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खागा के चंद्रप्रभा महाविद्यालय में एनसीसी कैडेटों का प्रशिक्षण शिविर सुबह 10 बजे से।







धर्म-कर्म



बिंदकी के खजुहा कस्बा में खरदूषण वध व सीता हरण का मंचन शाम छह बजे से।



चौडगरा क्षेत्र के रेवाड़ी बुजुर्ग में शिव कथा के तीसरे दिन शिव विवाह की कथा दोपहर दो बजे से।



चौडगरा के साईं गांव में भागवत कथा के तीसरे दिन सुखदेव की कथा दोपहर दो बजे से।



विजयीपुर के नरैनी गांव में रामलीला में सरजूपार का मंचन रात आठ बजे से।



किशनपुर में रामलीला में राम सुग्रीव मिलाई और बालि वध का मंचन रात आठ बजे से।



शिविर