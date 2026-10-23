Fatehpur News: 45 फीट ऊंचा रावण का पुतला जला, गूंजे जय श्रीराम के जयकारे

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इसके साथ ही पूरा मैदान जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा। बड़ी संख्या में लोग यह आयोजन देखने पहुंचे। इससे पहले रामलीला मंचन में भगवान श्रीराम की सेना ने कुंभकरण और मेघनाद जैसे प्रमुख योद्धाओं का वध किया।अंत में भगवान श्रीराम ने रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया। इस अवसर पर संयोजक सभासद महेश कुमार चौरसिया, अध्यक्ष छोटेलाल राजपूत, अमित राजपूत, नवरत्न सोनकर और राकेश चौरसिया सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे।