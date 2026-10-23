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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   A 45-foot-tall effigy of Ravana was burnt, chants of "Jai Shri Ram" resonated.

Fatehpur News: 45 फीट ऊंचा रावण का पुतला जला, गूंजे जय श्रीराम के जयकारे

Fri, 23 Oct 2026 12:36 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:36 AM IST
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A 45-foot-tall effigy of Ravana was burnt, chants of "Jai Shri Ram" resonated.
फोटो-09-जहानाबाद में जलता रावण का पुतला। संवाद
जहानाबाद। कस्बे के मोहल्ला लालूगंज में बुधवार शाम बाल रामलीला मंडल रामगंज ने रावण दहन का आयोजन किया। दशहरा के दूसरे दिन रंग-बिरंगी आतिशबाजी के बीच 45 फीट ऊंचा रावण का पुतला धू-धूकर जल उठा।
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इसके साथ ही पूरा मैदान जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा। बड़ी संख्या में लोग यह आयोजन देखने पहुंचे। इससे पहले रामलीला मंचन में भगवान श्रीराम की सेना ने कुंभकरण और मेघनाद जैसे प्रमुख योद्धाओं का वध किया।
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अंत में भगवान श्रीराम ने रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया। इस अवसर पर संयोजक सभासद महेश कुमार चौरसिया, अध्यक्ष छोटेलाल राजपूत, अमित राजपूत, नवरत्न सोनकर और राकेश चौरसिया सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे।

फोटो-09-जहानाबाद में जलता रावण का पुतला। संवाद

फोटो-09-जहानाबाद में जलता रावण का पुतला। संवाद

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