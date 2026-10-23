Fatehpur News: 45 फीट ऊंचा रावण का पुतला जला, गूंजे जय श्रीराम के जयकारे
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:36 AM IST
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:36 AM IST
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जहानाबाद। कस्बे के मोहल्ला लालूगंज में बुधवार शाम बाल रामलीला मंडल रामगंज ने रावण दहन का आयोजन किया। दशहरा के दूसरे दिन रंग-बिरंगी आतिशबाजी के बीच 45 फीट ऊंचा रावण का पुतला धू-धूकर जल उठा।
इसके साथ ही पूरा मैदान जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा। बड़ी संख्या में लोग यह आयोजन देखने पहुंचे। इससे पहले रामलीला मंचन में भगवान श्रीराम की सेना ने कुंभकरण और मेघनाद जैसे प्रमुख योद्धाओं का वध किया।
अंत में भगवान श्रीराम ने रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया। इस अवसर पर संयोजक सभासद महेश कुमार चौरसिया, अध्यक्ष छोटेलाल राजपूत, अमित राजपूत, नवरत्न सोनकर और राकेश चौरसिया सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे।
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इसके साथ ही पूरा मैदान जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा। बड़ी संख्या में लोग यह आयोजन देखने पहुंचे। इससे पहले रामलीला मंचन में भगवान श्रीराम की सेना ने कुंभकरण और मेघनाद जैसे प्रमुख योद्धाओं का वध किया।
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अंत में भगवान श्रीराम ने रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया। इस अवसर पर संयोजक सभासद महेश कुमार चौरसिया, अध्यक्ष छोटेलाल राजपूत, अमित राजपूत, नवरत्न सोनकर और राकेश चौरसिया सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे।
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