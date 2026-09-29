Fatehpur News: पुलिस अधिकारी बनकर पांच लाख ठगने में तीन साइबर ठग गिरफ्तार
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:40 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:40 AM IST
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फतेहपुर। पुलिस अधिकारी बनकर लोगों से पांच लाख रुपये ठगने वाले गिरोह के तीन साइबर ठगों को साइबर थाना और जहानाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि गिरोह नारायणपुर गांव में करीब 10 साल से खेत और जंगल से लोगों को फोन कर ठगी कर रहा था। वहीं सरगना समेत 10 आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं।
साइबर थाना प्रभारी प्रभांशु शुक्ला और जहानाबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने रविवार रात नारायणपुर मजरे कलाना गांव के पास खेतों से अंकित सिंह, संतोष और सनी उर्फ दीपक को गिरफ्तार किया। तलाशी में तीन कीपैड मोबाइल, पांच एंड्रायड मोबाइल, दो आईफोन, एक लैपटॉप, तीन डेबिट कार्ड और तीन सिम कार्ड बरामद हुए।
पुलिस ने बताया कि गिरोह का सरगना नारायणपुर गांव निवासी सर्वेश उर्फ प्रवीण सिंह है। उसके साथी रवि चौहान, जय कुमार उर्फ जैकी, धर्म, मोनू उर्फ मोना, देवेंद्र, संदीप, सोनू, राकी उर्फ सोनू और रुद्रा उर्फ छोटू पकड़ से दूर हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।
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एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि आरोपी फोन कर खुद को पुलिस अधिकारी बताते थे। अश्लील वीडियो देखने पर मुकदमा दर्ज होने, गिरफ्तारी और उम्रकैद की धमकी देकर लोगों को डराते थे। इसके बाद अलग-अलग बैंक खातों में रुपये मंगवाकर ठगी की जाती थी। पुलिस के मुताबिक गिरोह ने करीब पांच लाख रुपये की वसूली की है।
आरोपियों के कीपैड मोबाइल के आईएमईआई नंबरों की जांच में अंकित के मोबाइल से ठगी की तीन, संतोष के मोबाइल नंबर से 11 और सनी उर्फ दीपक के नंबर से 17 शिकायतें मिलीं। पुलिस ने समन्वय पोर्टल पर दर्ज साइबर फ्रॉड की शिकायतों के आधार पर आरोपियों को ट्रेस किया। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी लैपटॉप, मोबाइल और अन्य सामान सरगना सर्वेश को देने रविवार रात जा रहे थे, तभी उन्हें पकड़ लिया गया।
साइबर थाने में धोखाधड़ी, कूटरचना और आईटी एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। यहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।
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साइबर थाना प्रभारी प्रभांशु शुक्ला और जहानाबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने रविवार रात नारायणपुर मजरे कलाना गांव के पास खेतों से अंकित सिंह, संतोष और सनी उर्फ दीपक को गिरफ्तार किया। तलाशी में तीन कीपैड मोबाइल, पांच एंड्रायड मोबाइल, दो आईफोन, एक लैपटॉप, तीन डेबिट कार्ड और तीन सिम कार्ड बरामद हुए।
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पुलिस ने बताया कि गिरोह का सरगना नारायणपुर गांव निवासी सर्वेश उर्फ प्रवीण सिंह है। उसके साथी रवि चौहान, जय कुमार उर्फ जैकी, धर्म, मोनू उर्फ मोना, देवेंद्र, संदीप, सोनू, राकी उर्फ सोनू और रुद्रा उर्फ छोटू पकड़ से दूर हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।
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एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि आरोपी फोन कर खुद को पुलिस अधिकारी बताते थे। अश्लील वीडियो देखने पर मुकदमा दर्ज होने, गिरफ्तारी और उम्रकैद की धमकी देकर लोगों को डराते थे। इसके बाद अलग-अलग बैंक खातों में रुपये मंगवाकर ठगी की जाती थी। पुलिस के मुताबिक गिरोह ने करीब पांच लाख रुपये की वसूली की है।
आरोपियों के कीपैड मोबाइल के आईएमईआई नंबरों की जांच में अंकित के मोबाइल से ठगी की तीन, संतोष के मोबाइल नंबर से 11 और सनी उर्फ दीपक के नंबर से 17 शिकायतें मिलीं। पुलिस ने समन्वय पोर्टल पर दर्ज साइबर फ्रॉड की शिकायतों के आधार पर आरोपियों को ट्रेस किया। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी लैपटॉप, मोबाइल और अन्य सामान सरगना सर्वेश को देने रविवार रात जा रहे थे, तभी उन्हें पकड़ लिया गया।
साइबर थाने में धोखाधड़ी, कूटरचना और आईटी एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। यहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।