Fatehpur News: इस दिवाली समूहों की मोमबत्तियों से रोशन होंगे घर, महिलाओं की बढ़ेगी आमदनी

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जिले के सभी 13 ब्लॉकों में एक-एक स्वयं सहायता समूह को मोमबत्ती निर्माण और बिक्री से जोड़ा गया है। समूहों की महिलाएं अलग-अलग आकार और डिजाइन की मोमबत्तियां बना रही हैं। दिवाली पर इनकी बढ़ती मांग को देखते हुए बाजार में बिक्री की तैयारी की जा रही है। इस पहल से महिलाओं को घरेलू कामकाज के साथ स्वरोजगार अपनाने का अवसर मिल रहा है।मिशन प्रबंधक शिवशांत मिश्रा ने बताया कि समूहों के उत्पादों की बिक्री से महिलाओं को उनके हुनर का उचित मूल्य मिलेगा। त्योहार पर मोमबत्तियों की मांग बढ़ने से उनकी आमदनी में भी इजाफा होने की उम्मीद है।उपायुक्त स्वत: रोजगार अरुण कुमार ने बताया कि स्वयं सहायता समूहों को स्थानीय उत्पादों के निर्माण और विपणन से जोड़कर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार किए जा रहे हैं। इस पहल से महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी।