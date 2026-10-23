Fatehpur News: बारिश में गिरी दीवार के रास्ते घर में घुसे चोर, सामान समेट ले गए

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गांव निवासी सचिन कुमार पुत्र दिनेश चंद्र पांडेय ने बताया कि बृहस्पतिवार दोपहर करीब 12:30 बजे पिता दिनेश चंद्र पत्नी के साथ खरीदारी करने पौली बाजार गए थे। घर में छोटे बच्चे आगे बैठकर टीवी देख रहे थे।इसी दौरान चोर पीछे की ओर बारिश से गिरी दीवार के रास्ते घर में दाखिल हो गए। चोर तीन पीतल की कसहड़ी, तीन परात, गिलास, लोटा और पंखे की मोटर चोरी कर ले गए। क्राइम इंस्पेक्टर श्यामसुंदर गिरी ने बताया कि चोरी की सूचना मिली है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जा रही है।