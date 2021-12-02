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Fatehpur News: दो घरों में लाखों की चोरी, सोते रहे परिजन

Wed, 14 Oct 2026 12:42 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:42 AM IST
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Theft worth lakhs in two homes; family members remained asleep.
चौडगरा। कल्यानपुर थाना क्षेत्र के रेवाड़ी बुजुर्ग गांव में सोमवार रात चोरों ने दो घरों को निशाना बनाया। चोर छत के रास्ते दाखिल हुए और लाखों रुपये की नकदी व जेवर समेत कीमती सामान चुरा ले गए। मंगलवार सुबह चोरी का पता चलने पर पीड़ित परिवारों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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किसान रामखेलावन के घर में चोरों ने सोने की चेन, दो अंगूठी, मंगलसूत्र, एक जोड़ी झुमके, चांदी की कमरपेटी और पायल चुराए। इसके अलावा, धान बेचकर रखे 2.67 लाख रुपये नकद भी ले गए। रामखेलावन देर रात खेत से लौटे तो मुख्य दरवाजा अंदर से बंद मिला। उनकी पत्नी चंदावती ने सुबह सामान बिखरा देखा। चोरों ने उनके बेटों रवि और जय के कमरों की कुंडी बाहर से बंद कर दी थी।
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इसी गांव के किसान विपिन बिहारी उर्फ पप्पू पटेल के घर में भी चोर छत के रास्ते घुसे। उनकी पत्नी निर्मला ने भोर पहर बक्से का ताला टूटा देखा। चोर यहां से 15 हजार रुपये नकद, चांदी की दो जोड़ी तोड़ियां, दो जोड़ी मीना, सोने का मंगलसूत्र और तीन महंगी साड़ियां ले गए। थानाध्यक्ष तुषार श्रीवास्तव ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस जल्द ही चोरी का खुलासा करेगी।
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