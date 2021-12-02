Fatehpur News: ट्रैक्टर की टक्कर से फैक्टरी कर्मी की मौत

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अल्लीपुर। मलवां थाना क्षेत्र के ओखरा कुंवरपुर गांव के पास मंगलवार शाम ई-रिक्शे में ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में ई-रिक्शा सवार युवक के सिर में चोट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने आधार कार्ड के मृत युवक की पहचान बिहार प्रांत के समस्तीपुर जिला के रहने वाले मनोरंजन कुमार (37) के रूप में हुई है। वह एक फैक्टरी में कर्मचारी था। प्रभारी निरीक्षक रमाशंकर सरोज ने बताया कि परिजन से शिनाख्त करवाई जाएगी। संवाद