Fatehpur News: बिजली लाइन पर गिरा पेड़, मकान पर गिरे चार पोल

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यह घटना राकेश कुमार त्रिपाठी के दरवाजे पर खड़े पेड़ के कारण हुई। पेड़ गिरने से दो बिजली के पोल टूट गए। कुल चार पोल सरोज देवी के मकान पर गिरे। हादसे के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। पड़ोसी राजन त्रिपाठी ने बिजली उपकेंद्र को सूचना दी, जिसके बाद आपूर्ति बंद कराई गई। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के भीतर से 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन गुजरती है। इससे हमेशा हादसे का खतरा बना रहता है। उन्होंने संबंधित विभाग से इस लाइन को गांव के बाहर स्थानांतरित करने की मांग की है।

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खखरेरू। कठरिया गांव में मंगलवार सुबह करीब 10 बजे एक कैथा का पेड़ चालू बिजली लाइन पर गिर गया। इससे बिजली के चार पोल एक मकान पर जा गिरे, जिससे घर का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।