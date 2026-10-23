Fatehpur News: चित्रकूट के पुनीत ने प्रयागराज के गिरधारी को दी पटकनी

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दंगल में नरौली के भीम और झांसी के पहलवान रमेश के बीच मुकाबला हुआ। इसमें भीम ने रमेश को पटकनी देकर जीत दर्ज की। वहीं नरौली के गोरेलाल ने टेसाही के वीरभान को हराया। दंगल का सबसे रोमांचक मुकाबला चित्रकूट के पुनीत और प्रयागराज के गिरधारी के बीच हुआ। दोनों पहलवानों ने जीत के लिए खूब जोर आजमाइश की।अंतिम क्षणों में पुनीत ने गिरधारी को पटकनी देकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। दर्शक तालियां बजाकर पहलवानों का उत्साह बढ़ाते रहे। विजेता पहलवानों को दंगल कमेटी की ओर से पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। दंगल के साथ लगे मेले में बच्चों और ग्रामीणों ने खूब आनंद लिया।दुकानों पर जरूरत और मनोरंजन की वस्तुओं की खरीदारी के लिए भीड़ जुटी रही। दंगल कमेटी के अध्यक्ष विनीत गर्ग ने बताया कि स्वामी स्वामानंद की जयंती पर गांव में प्रतिवर्ष दंगल और मेले का आयोजन किया जाता है।