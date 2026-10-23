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Fatehpur News: चित्रकूट के पुनीत ने प्रयागराज के गिरधारी को दी पटकनी

Fri, 23 Oct 2026 12:18 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:18 AM IST
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Puneet of Chitrakoot defeated Girdhari of Prayagraj.
किशनपुर। विजयीपुर विकासखंड के नरौली मजरे गढ़ा गांव में बृहस्पतिवार को स्वामी स्वामानंद की जयंती पर दंगल और मेले का आयोजन किया गया। दंगल में दूर-दराज से आए पहलवानों ने दमखम दिखाया। रोमांचक मुकाबले देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही। वहीं मेले में लोगों ने जमकर खरीदारी की।
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दंगल में नरौली के भीम और झांसी के पहलवान रमेश के बीच मुकाबला हुआ। इसमें भीम ने रमेश को पटकनी देकर जीत दर्ज की। वहीं नरौली के गोरेलाल ने टेसाही के वीरभान को हराया। दंगल का सबसे रोमांचक मुकाबला चित्रकूट के पुनीत और प्रयागराज के गिरधारी के बीच हुआ। दोनों पहलवानों ने जीत के लिए खूब जोर आजमाइश की।
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अंतिम क्षणों में पुनीत ने गिरधारी को पटकनी देकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। दर्शक तालियां बजाकर पहलवानों का उत्साह बढ़ाते रहे। विजेता पहलवानों को दंगल कमेटी की ओर से पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। दंगल के साथ लगे मेले में बच्चों और ग्रामीणों ने खूब आनंद लिया।
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दुकानों पर जरूरत और मनोरंजन की वस्तुओं की खरीदारी के लिए भीड़ जुटी रही। दंगल कमेटी के अध्यक्ष विनीत गर्ग ने बताया कि स्वामी स्वामानंद की जयंती पर गांव में प्रतिवर्ष दंगल और मेले का आयोजन किया जाता है।
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