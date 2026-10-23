Fatehpur News: डीजे की आवाज कम कराने पर गर्भवती को पीटा, पेट में मारी लात

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विजयीपुर ब्लॉक क्षेत्र के रामनगर मजरे पांभीपुर निवासी विनोद कुमार ने बताया कि पत्नी रानी देवी सात माह की गर्भवती है। 20 अक्तूबर की रात घर के पास पंडाल में तेज आवाज में डीजे बज रहा था। पत्नी को बेचैनी होने पर उन्होंने डीजे की आवाज कम करने को कहा।आरोप है कि इस पर अमन, राधेश्याम और उसके पुत्र पंकज ने गाली-गलौज शुरू कर दी और मारपीट करने लगे। शोर सुनकर रानी बीच-बचाव करने पहुंची तो राधेश्याम ने उसके पेट पर लात मार दी। इससे वह बेहोश हो गई।सीएचसी हरदो से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। यहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। कोतवाल संजय पांडेय ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।