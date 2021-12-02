Fatehpur News: एसएनसीयू वार्ड में पांच दिन से बिजली ठप, नवजातों को मेडिकल कॉलेज भेजा

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एसएनसीयू वार्ड के केबल में शॉर्ट सर्किट होने से बृहस्पतिवार को आपूर्ति ठप हो गई थी। कर्मचारियों ने फॉल्ट खोजकर मरम्मत करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। पांच दिन बाद भी खराबी का पता नहीं चलने पर अब नया केबल डालने का निर्णय लिया गया है।एसएनसीयू वार्ड में नवजातों के उपचार के लिए 13 वार्मर और 13 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध हैं। बिजली न होने से इन उपकरणों का इस्तेमाल प्रभावित हो रहा है। ऐसे में नवजातों को बेहतर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेजना पड़ा। विद्युत निगम मंगलवार तक नया केबल डालने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद बुधवार तक बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा।सीएमएस डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि एसएनसीयू वार्ड के केबल में खराबी आने के बाद फॉल्ट खोजने का प्रयास किया गया, लेकिन समस्या का पता नहीं चल सका। अब नया केबल मंगाया जा रहा है। इसके बाद बुधवार तक बिजली आपूर्ति बहाल कराने का प्रयास किया जाएगा।