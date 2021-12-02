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Fatehpur News: एसएनसीयू वार्ड में पांच दिन से बिजली ठप, नवजातों को मेडिकल कॉलेज भेजा

Tue, 13 Oct 2026 01:33 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:33 AM IST
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Power outage in SNCU ward for five days; newborns shifted to medical college.
फतेहपुर। जिला अस्पताल के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट (एसएनसीयू) में पांच दिन से बिजली आपूर्ति बाधित होने से नवजातों के उपचार की व्यवस्था प्रभावित हो गई है। इसके चलते यहां भर्ती नवजातों को मेडिकल कॉलेज शिफ्ट कराया गया है। एसएनसीयू वार्ड के पूरे स्टाफ को भी वहां भेजा गया है। विद्युत निगम की टीम नया केबल डालकर आपूर्ति बहाल करने में जुटी है।
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एसएनसीयू वार्ड के केबल में शॉर्ट सर्किट होने से बृहस्पतिवार को आपूर्ति ठप हो गई थी। कर्मचारियों ने फॉल्ट खोजकर मरम्मत करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। पांच दिन बाद भी खराबी का पता नहीं चलने पर अब नया केबल डालने का निर्णय लिया गया है।
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एसएनसीयू वार्ड में नवजातों के उपचार के लिए 13 वार्मर और 13 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध हैं। बिजली न होने से इन उपकरणों का इस्तेमाल प्रभावित हो रहा है। ऐसे में नवजातों को बेहतर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेजना पड़ा। विद्युत निगम मंगलवार तक नया केबल डालने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद बुधवार तक बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा।
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सीएमएस डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि एसएनसीयू वार्ड के केबल में खराबी आने के बाद फॉल्ट खोजने का प्रयास किया गया, लेकिन समस्या का पता नहीं चल सका। अब नया केबल मंगाया जा रहा है। इसके बाद बुधवार तक बिजली आपूर्ति बहाल कराने का प्रयास किया जाएगा।
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