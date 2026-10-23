Fatehpur News: कय्यूम के हत्यारोपियों की करीब पहुंची पुलिस

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हुसैनगंज कस्बा निवासी कय्यूम (33) मजदूरी करता था। वह 12 अक्तूबर को मजदूरी करने के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। 16 अक्तूबर को कस्बे के प्राथमिक विद्यालय प्रथम के बगल स्थित खंडहर से उसका शव बरामद हुआ था। विज्ञापन

सोशल मीडिया पर बाएं हाथ की कलाई पर अल्लाह इस्लामू गुदा होने की तस्वीर वायरल होने के बाद उसकी पहचान हो सकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी। प्रभारी निरीक्षक आलोक पांडेय ने बताया कि पुलिस हत्याकांड के खुलासे के करीब है और जल्द ही घटना का पर्दाफाश किया जाएगा। हुसैनगंज कस्बा निवासी कय्यूम (33) मजदूरी करता था। वह 12 अक्तूबर को मजदूरी करने के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। 16 अक्तूबर को कस्बे के प्राथमिक विद्यालय प्रथम के बगल स्थित खंडहर से उसका शव बरामद हुआ था।सोशल मीडिया पर बाएं हाथ की कलाई पर अल्लाह इस्लामू गुदा होने की तस्वीर वायरल होने के बाद उसकी पहचान हो सकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी। प्रभारी निरीक्षक आलोक पांडेय ने बताया कि पुलिस हत्याकांड के खुलासे के करीब है और जल्द ही घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।

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हुसैनगंज। कस्बे में कय्यूम हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस खुलासे के करीब पहुंचने का दावा कर रही है। बृहस्पतिवार देर शाम पुलिस ने पीड़ित परिवार के कुछ सदस्यों को घटना से जुड़े तथ्यों की जानकारी लेने के लिए थाने बुलाया। पुलिस का कहना है कि जल्द ही हत्याकांड का पर्दाफाश किया जाएगा।