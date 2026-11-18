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- नए मतदाताओं के साथ छूटे नाम जुड़वाने और गलतियां सुधारने का भी मिलेगा मौकासंवाद न्यूज एजेंसीफतेहपुर। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अब लंबी पूछताछ और अनावश्यक सवालों के झंझट से राहत मिलेगी। पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं और सूची से नाम कटने वाले लोगों को उम्र व निवास का प्रमाण लेकर बूथ पर पहुंचना होगा। वहां मौजूद बीएलओ आवेदन की प्रक्रिया पूरी कराने में मदद करेंगे। जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान चलाकर नए नाम जोड़ने, विवरण में संशोधन कराने और परिवार के छूटे सदस्यों को मतदाता सूची में शामिल कराने का मौका दिया जाएगा।मतदाता पुनरीक्षण अभियान के दौरान आवेदन प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों और राजनीतिक दलों के विरोध के बाद निर्वाचन आयोग ने प्रक्रिया सरल बनाने पर जोर दिया है। अब निर्धारित दस्तावेजों के आधार पर आवेदन कराने की व्यवस्था की जा रही है। पहली बार मतदाता बनने के लिए फार्म छह भरना होगा। इसके अलावा लोग बूथ पर पहुंचकर अपना और परिवार के सदस्यों का नाम मतदाता सूची में देख सकेंगे। किसी सदस्य का नाम छूटा होने पर आवेदन किया जा सकेगा। वहीं, नाम, पता या अन्य विवरण में गलती होने पर संशोधन भी कराया जा सकेगा।घर बैठे भी कर सकते हैं आवेदनमतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए वोटर सर्विस पोर्टल और वोटर हेल्पलाइन एप पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी है। आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। रेफरेंस नंबर से आवेदन की स्थिति पता की जा सकेगी।वर्जन :मुख्य निर्वाचन अधिकारी और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदेय स्थलों का पुनर्गठन किया गया है। मतदाताओं की संख्या और मतदान स्थल की दूरी को ध्यान में रखकर बदलाव किया गया है। संशोधित सूची आयोग से अनुमोदन के बाद लागू कर दी गई है। - विनय पांडेय, उप जिला निर्वाचन अधिकारी