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संवाद न्यूज एजेंसीकिशनपुर। बांदा जिले को जोड़ने वाले यमुना पुल पर सोमवार सुबह मोरंग लदा ट्रक पलटने से यातायात व्यवस्था चरमरा गई। सुबह करीब छह बजे तुर्की पुल के पास हुए हादसे के बाद पुल के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। बांदा की ओर दादों पुलिस चौकी तक ट्रकों की लाइन पहुंच गई। करीब सात घंटे बाद दोपहर एक बजे ट्रक हटाने के बाद आवागमन बहाल हो सका।बांदा जिले से मोरंग लादकर ट्रक लौट रहा था। तुर्की पुल के पास चालक ने वाहन को सड़क के किनारे की ओर किया, तभी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद चालक मौके से चला गया। ट्रक बीच रास्ते में पलटने से दोनों ओर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। खनन से जुड़े कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर ट्रक हटवाने का प्रयास किया। दोपहर करीब एक बजे ट्रक हटने के बाद यातायात सामान्य हुआ। खास बात यह रही कि पलटे ट्रक की नंबर प्लेट खुरची हुई थी, जिससे उसका पंजीकरण नंबर पढ़ा नहीं जा सका।इनसेटयमुना पुल से रातभर गुजर रहे ओवरलोड मोरंग लदे ट्रक, जिम्मेदार बेखबरयमुना पुल के रास्ते बांदा जिले से प्रतिदिन सैकड़ों मोरंग लदे ट्रक फतेहपुर समेत अन्य जिलों और हाईवे की ओर जाते हैं। सरकार और प्रशासन के ओवरलोडिंग रोकने के दावों के बावजूद इस मार्ग पर रातभर क्षमता से अधिक मोरंग लदे वाहनों की आवाजाही जारी है। ये ट्रक नागा बाबा मंदिर के पास से फतेहपुर की सीमा में प्रवेश करते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ओवरलोड वाहनों को चेकिंग से बचाने के लिए कुछ लोग सक्रिय रहते हैं। ये लोग अधिकारियों की लोकेशन और चेकिंग की जानकारी वाहन चालकों तक पहुंचाते हैं। इसके चलते ट्रक बिना किसी रोकटोक के निकल जाते हैं। लगातार भारी वाहनों की आवाजाही से यमुना पुल और संपर्क मार्ग पर दबाव बढ़ रहा है। इसके बावजूद ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाने के लिए जिम्मेदार विभागों की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है।वर्जनसुबह ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे चला गया था। मार्ग की हालत काफी खराब है। पूरे रास्ते को बंद कराने के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा गया है। अश्वनी पांडेय, उपजिलाधिकारी