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Fatehpur News: पत्नी के सामने ट्रेन से गिरा युवक, मौके पर मौत

Fri, 13 Nov 2026 11:53 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:53 PM IST
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Man falls from train in front of his wife; dies on the spot
चौडगरा। कल्यानपुर थाना क्षेत्र के ममरेजपुर गांव के पास शुक्रवार सुबह ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। वह पत्नी के साथ शाहजहांपुर से कोलकाता जा रहा था। सफर के दौरान हुए हादसे से पत्नी सदमे में है।
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बदायूं जिले के हजीतपुर निवासी संतोष (28) पुत्र धनंधर सिंह पत्नी सीता के साथ ग्वालियर-कोलकाता सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12320) से यात्रा कर रहे थे।
शुक्रवार सुबह करीब पांच बजे कंसपुर और न्यू मलवां रेलवे स्टेशन के बीच ममरेजपुर गांव के पास वह अचानक ट्रेन से नीचे गिर गए। हादसे में उनकी मौत हो गई। आरपीएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी श्रीवास्तव ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।
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