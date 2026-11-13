Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Man from Chitrakoot dies in accident while returning home from his in-laws' place

Fatehpur News: ससुराल से घर लौट रहे चित्रकूट के युवक की हादसे में मौत

Fri, 13 Nov 2026 11:52 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:52 PM IST
विज्ञापन
Man from Chitrakoot dies in accident while returning home from his in-laws' place
धाता (फतेहपुर)। थाना क्षेत्र के अढ़ौली इंटर कॉलेज के पास शुक्रवार रात करीब आठ बजे सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई।
विज्ञापन

चित्रकूट जिले के परसौजा गांव निवासी शिव विशाल (28) पुत्र चुन्नू बाइक से निहालपुर मजरे जगजीवनपुर सुल्तानपुर घोष स्थित ससुराल से घर जा रहा था। अढ़ौली इंटर कॉलेज के पास वह हादसे का शिकार हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क पर बने ब्रेकर से बाइक अनियंत्रित होकर गिरी है या फिर अज्ञात वाहन की टक्कर से हादसा हुआ है।

पुलिस ने एंबुलेंस से घायल युवक को सीएचसी धाता पहुंचाया। यहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बाइक के नंबर से वाहन स्वामी का पता लगाकर परिजन को सूचना दी। इसके बाद युवक की शिनाख्त हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed