Fatehpur News: ससुराल से घर लौट रहे चित्रकूट के युवक की हादसे में मौत
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:52 PM IST
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:52 PM IST
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धाता (फतेहपुर)। थाना क्षेत्र के अढ़ौली इंटर कॉलेज के पास शुक्रवार रात करीब आठ बजे सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई।
चित्रकूट जिले के परसौजा गांव निवासी शिव विशाल (28) पुत्र चुन्नू बाइक से निहालपुर मजरे जगजीवनपुर सुल्तानपुर घोष स्थित ससुराल से घर जा रहा था। अढ़ौली इंटर कॉलेज के पास वह हादसे का शिकार हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क पर बने ब्रेकर से बाइक अनियंत्रित होकर गिरी है या फिर अज्ञात वाहन की टक्कर से हादसा हुआ है।
पुलिस ने एंबुलेंस से घायल युवक को सीएचसी धाता पहुंचाया। यहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बाइक के नंबर से वाहन स्वामी का पता लगाकर परिजन को सूचना दी। इसके बाद युवक की शिनाख्त हुई।
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चित्रकूट जिले के परसौजा गांव निवासी शिव विशाल (28) पुत्र चुन्नू बाइक से निहालपुर मजरे जगजीवनपुर सुल्तानपुर घोष स्थित ससुराल से घर जा रहा था। अढ़ौली इंटर कॉलेज के पास वह हादसे का शिकार हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क पर बने ब्रेकर से बाइक अनियंत्रित होकर गिरी है या फिर अज्ञात वाहन की टक्कर से हादसा हुआ है।
पुलिस ने एंबुलेंस से घायल युवक को सीएचसी धाता पहुंचाया। यहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बाइक के नंबर से वाहन स्वामी का पता लगाकर परिजन को सूचना दी। इसके बाद युवक की शिनाख्त हुई।
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