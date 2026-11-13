Fatehpur News: ससुराल से घर लौट रहे चित्रकूट के युवक की हादसे में मौत

चित्रकूट जिले के परसौजा गांव निवासी शिव विशाल (28) पुत्र चुन्नू बाइक से निहालपुर मजरे जगजीवनपुर सुल्तानपुर घोष स्थित ससुराल से घर जा रहा था। अढ़ौली इंटर कॉलेज के पास वह हादसे का शिकार हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क पर बने ब्रेकर से बाइक अनियंत्रित होकर गिरी है या फिर अज्ञात वाहन की टक्कर से हादसा हुआ है।पुलिस ने एंबुलेंस से घायल युवक को सीएचसी धाता पहुंचाया। यहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बाइक के नंबर से वाहन स्वामी का पता लगाकर परिजन को सूचना दी। इसके बाद युवक की शिनाख्त हुई।