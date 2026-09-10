Fatehpur News: लापता किशोरी की लोकेशन मुंबई में मिली
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:24 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:24 AM IST
विज्ञापन
किशनपुर। थाना क्षेत्र के एक गांव से 11 अगस्त को स्कूल जाने के लिए निकली किशोरी लापता हो गई। छुट्टी के बाद भी वह घर नहीं पहुंची तो परिजन ने काफी खोजबीन की। अब किशोरी के मुंबई में होने का पता लगा है।
पुलिस को जांच में पता चला कि किशोरी इंस्टाग्राम के माध्यम से भदोही जिले के एक युवक से बातचीत करती थी। पुलिस ने युवक के बारे में जानकारी जुटाई। पता लगा कि वह भी 11 अगस्त से घर पर नहीं है। पुलिस ने युवक के मोबाइल नंबर की लोकेशन खंगाली।
लोकेशन मुंबई में मिली। पुलिस की दो टीमें मुंबई रवाना हुई हैं। थानाध्यक्ष मनीष कुमार सिंह ने बताया कि किशोरी जिस इंस्टाग्राम आईडी पर युवक से बातचीत करती थी, उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। किशोरी की खोजने के लिए पुलिस की टीमें रवाना की गई हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
पुलिस को जांच में पता चला कि किशोरी इंस्टाग्राम के माध्यम से भदोही जिले के एक युवक से बातचीत करती थी। पुलिस ने युवक के बारे में जानकारी जुटाई। पता लगा कि वह भी 11 अगस्त से घर पर नहीं है। पुलिस ने युवक के मोबाइल नंबर की लोकेशन खंगाली।
विज्ञापन
लोकेशन मुंबई में मिली। पुलिस की दो टीमें मुंबई रवाना हुई हैं। थानाध्यक्ष मनीष कुमार सिंह ने बताया कि किशोरी जिस इंस्टाग्राम आईडी पर युवक से बातचीत करती थी, उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। किशोरी की खोजने के लिए पुलिस की टीमें रवाना की गई हैं।
विज्ञापन