Fatehpur News: लापता किशोरी की लोकेशन मुंबई में मिली

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पुलिस को जांच में पता चला कि किशोरी इंस्टाग्राम के माध्यम से भदोही जिले के एक युवक से बातचीत करती थी। पुलिस ने युवक के बारे में जानकारी जुटाई। पता लगा कि वह भी 11 अगस्त से घर पर नहीं है। पुलिस ने युवक के मोबाइल नंबर की लोकेशन खंगाली।लोकेशन मुंबई में मिली। पुलिस की दो टीमें मुंबई रवाना हुई हैं। थानाध्यक्ष मनीष कुमार सिंह ने बताया कि किशोरी जिस इंस्टाग्राम आईडी पर युवक से बातचीत करती थी, उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। किशोरी की खोजने के लिए पुलिस की टीमें रवाना की गई हैं।