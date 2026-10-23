Fatehpur News: 11 हजार की कुश्ती में जुनैद और अचल सिंह बराबरी पर छूटे

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

दंगल में 11 हजार रुपये की मुख्य कुश्ती जिगनी के जुनैद और आलियाबाद के अचल सिंह के बीच हुई। दोनों पहलवानों ने एक-दूसरे को चित करने के लिए कई दांव आजमाए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। अंत में मुकाबला बराबरी पर छूटा।वहीं पांच हजार रुपये की कुश्ती में कानपुर के भूरा पहलवान ने इटावा के राहुल को हराया। लालखेड़ा के हंश कुमार ने रायबरेली के आशुतोष को पराजित किया। सगुनापुर के बब्बन यादव ने टिकरा के नरेश को शिकस्त दी।मुकाबलों के दौरान दर्शक तालियां बजाकर पहलवानों का उत्साह बढ़ाते रहे। प्रधान प्रतिनिधि सूरजपाल यादव ने बताया कि गांव में कई वर्षों से प्रतिवर्ष दंगल आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कुश्ती को बढ़ावा देना और ग्रामीणों को खेल से जोड़ना है।