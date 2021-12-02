Fatehpur News: अलमारी का ताला तोड़कर जेवर चोरी, देवर पर आरोप

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गाजीपुर निवासी अंजू सोनी ने बताया कि वह 10 जुलाई को सुबह करीब 10:30 बजे कानपुर गई थीं। घर लौटने पर अलमारी का ताला टूटा मिला और उसमें रखे जेवर गायब थे। महिला का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज में देवर जीत सोनी आंगन की सीढ़ियों से कमरे में जाते और लौटते दिखाई दिए।महिला का आरोप है कि फोन पर पूछताछ करने पर देवर ने जान से मारने की धमकी दी। थानाध्यक्ष विनोद पटेल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।