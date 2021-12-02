Fatehpur News: डकैती की जांच में सर्राफ के घर छापा, व्यापारी को ले गई पुलिस

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चित्रकूट के पहाड़ी थाना क्षेत्र के लोहदा गांव में इसी वर्ष 10 अक्तूबर की रात छह से अधिक असलहाधारी बदमाशों ने घर के बाहर सो रहे गृहस्वामी जगन्नाथ निषाद को पकड़कर पीटा और हाथ-पैर बांध दिए थे। विरोध करने पर बेटी निशा पर हमला कर घायल कर दिया था। इसके बाद बदमाश जेवर और आठ हजार रुपये नकद लूटकर भाग गए थे।जांच में जुटी चित्रकूट पुलिस को चोरी का माल खरीदने से जुड़े सुराग मिले थे। इन्हीं के आधार पर टीम ने किशनपुर में सर्राफ के घर दबिश दी। पूछताछ के बाद व्यापारी को भी टीम साथ ले गई है। इस दौरान चोरी का माल मिलने की भी चर्चा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं पुलिस टीम घर में लगे सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी साथ ले गई है।डकैती के संबंध में कुछ सबूत मिले हैं, जिनके आधार पर अन्य कई जिलों में पुलिस टीम छापा मार रही है। जांच पूरी होने के बाद मामले का खुलासा किया जाएगा।- अरुण कुमार सिंह, एसपी चित्रकूटचित्रकूट पुलिस टीम किशनपुर आई थी। चोरी का माल खरीदने का शक था, जिसके चलते कार्रवाई की गई थी। जांच के बाद ही पता चलेगा कि मामला क्या है।- अभिमन्यु मांगलिक, एसपी फतेहपुर।