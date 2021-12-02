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Fatehpur News: डंपर की टक्कर से दंपती और दो बच्चे घायल

Tue, 13 Oct 2026 01:20 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:20 AM IST
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Couple and two children injured after being hit by a dumper truck.
फतेहपुर। सदर कोतवाली क्षेत्र में एआरटीओ कार्यालय के समीप सोमवार सुबह एनएच-2 पर डंपर की टक्कर से बाइक सवार दंपती और उनके दो बच्चे घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मलवां कस्बा निवासी विपिन (38) पत्नी लक्ष्मी (35), पुत्री नव्या (5) और पुत्र विक्रांत (4) के साथ बाइक से रिश्तेदारी में जा रहे थे। एआरटीओ कार्यालय के पास पीछे से आ रहे डंपर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में चारों घायल हो गए। सरकारी एंबुलेंस से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है।
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