Fatehpur News: 152 करोड़ से खासमऊ से गड़रियन डेरा तक बनेगा संपर्क मार्ग

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खासमऊ से गड़रियन डेरा को जोड़ने वाली सड़क की खराब स्थिति और संपर्क की समस्या को लेकर ग्रामीण कई बार जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सामने मांग उठा चुके हैं। बरसात के दिनों में सबसे अधिक परेशानी होती थी और ग्रामीणों को दूसरे रास्तों का सहारा लेना पड़ता था।अब बजट स्वीकृत होने से क्षेत्र के लोगों में उम्मीद जगी है। सड़क बनने के बाद गड़रियन डेरा समेत आसपास के गांवों के लोगों को बाजार, स्कूल, अस्पताल और अन्य जरूरी कामों के लिए आने-जाने में सहूलियत मिलेगी। मुख्य मार्ग तक पहुंच आसान होने से आवागमन की समस्या भी काफी हद तक दूर होने की उम्मीद है।ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण की मांग लंबे समय से लंबित थी। कई बार मांग उठाने के बाद अब बजट स्वीकृत हुआ है। निर्माण पूरा होने के बाद क्षेत्र के लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी।प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता एके शील ने बताया कि खासमऊ से गड़रियन डेरा तक 2.25 किलोमीटर संपर्क मार्ग के निर्माण के लिए बजट स्वीकृत हुआ है। निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर जल्द निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।