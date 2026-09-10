Fatehpur News: पेड़ पर फंदे से लटका मिला युवक का शव

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जाफरगंज थाना क्षेत्र के अधिरजपुर गांव निवासी रामसनेही (27) की शादी जहानाबाद थाना क्षेत्र के रोशनपुर गांव निवासी वंदना से हुई थी। वह करीब डेढ़ माह से ससुराल में रह रहा था। मंगलवार शाम वह गुटखा लेने के लिए घर से निकला था। इसके बाद नहीं लौटा।बुधवार सुबह खेत की ओर जा रहे ग्रामीणों ने नीम के पेड़ पर उसका शव लटका देखा और पुलिस को सूचना दी। युवक की बहन शिवसखी ने भाई की हत्या की आशंका जताई है। थानाध्यक्ष योगेश कुमार ने बताया कि पूछताछ कर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।