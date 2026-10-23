फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Bike rider injured in tanker collision dies

Fatehpur News: टैंकर की टक्कर से घायल बाइक सवार की मौत

Fri, 23 Oct 2026 12:15 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:15 AM IST
विज्ञापन
Bike rider injured in tanker collision dies
फाइल फोटो-03-बच्छराज। स्रोत: परिजन
बहुआ। टैंकर की टक्कर से घायल बाइक सवार की बृहस्पतिवार भोर कानपुर के हैलट अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।
विज्ञापन

ललौली थाना क्षेत्र के अढ़ावल गांव के मजरे दड़वन निवासी बच्छराज निषाद (42) मंगलवार को बाइक से बांदा जिले के चिल्ला गांव स्थित ससुराल जा रहे थे। चिल्ला पुल के पास मोड़ पर बांदा से कानपुर की ओर जा रहे टैंकर ने बाइक में टक्कर मार दी। उन्हें कानपुर के हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां बृहस्पतिवार भोर उनकी मौत हो गई। थानाध्यक्ष दिवाकर सिंह ने बताया कि टैंकर पकड़ लिया गया है। चालक की तलाश की जा रही है।


सड़क हादसों में पांच घायल
हथगाम। थाना क्षेत्र में बुधवार शाम अलग-अलग सड़क हादसों में पांच लोग घायल हो गए। खागा कोतवाली क्षेत्र के संवत गांव के मजरे रखैलपर निवासी बाबूलाल और हरिश्चंद्र मोपेड से चंपतपुर-सियाड़ी मार्ग से जा रहे थे। रास्ते में मोपेड अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरे हादसे में खागा के अजनई गांव के मजरे ठाकुरपुर निवासी सुनील कुमार, सोनेलाल और भानचंद्र घायल हो गए। तीनों बाइक से नौबस्ता गंगा घाट से प्रतिमा विसर्जन कर लौट रहे थे। सेमरहा नहर पुलिया के पास ईंट-भट्ठे के निकट किसी वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। सभी घायलों को सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed