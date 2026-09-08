Fatehpur News: घर में घुसकर मारपीट व तोड़फोड़, छेड़छाड़ का आरोप

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खागा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने एसपी से शिकायत की है। इसमें बताया कि बुधवार को वह दोस्त के साथ बाइक से बुदवन चौराहा जा रहा था। आरोप है कि बुदवन निवासी राजेश सिंह, बटुआ सिंह, जुगलेश सिंह, संजय सिंह, बुद्दा सिंह और शिरोमन सिंह ने रंजिश में रास्ते में बाइक रोक ली। विरोध करने पर लाठियों से पीट दिया। वह जान बचाकर घर पहुंचा तो सभी वहां भी पहुंच गए।आरोपियों ने घर में घुसकर मारपीट की और गृहस्थी का सामान तोड़ दिया। आरोप है कि हमलावरों ने महिला की गोद से डेढ़ वर्षीय बच्चे को छीनकर जमीन पर पटक दिया। विरोध करने पर महिला के कपड़े फाड़कर छेड़छाड़ की। कोतवाल संजय कुमार पांडेय ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।