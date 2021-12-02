Fatehpur News: पिता की मौत के छह साल बाद फर्जी वसीयतनामा बना जमीन हड़पने का आरोप

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गढ़ा खास निवासी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह परिवार के साथ कानपुर के नौबस्ता स्थित राजीव बिहार में रहते हैं। उनके पिता प्रताप चंद्र गुप्ता की वर्ष 2008 में मृत्यु हो गई थी। आरोप है कि गांव के गोवर्धन प्रसाद ने उनकी मौत के बाद किसी अन्य व्यक्ति को प्रताप चंद्र गुप्ता के स्थान पर खड़ा कर वर्ष 2014 में खागा तहसील में कूटरचित वसीयतनामा तैयार कराया।इसमें रेहान अहमद, अमित कुमार और तौकीर अहमद भी शामिल थे और उन्होंने गवाह की भूमिका निभाई थी। आरोप है कि गोवर्धन ने पंचायत कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र भी बनवाया। इसके आधार पर इसी वर्ष 21 मई को जमीन का दाखिल-खारिज करा लिया। राजस्व अभिलेखों में नामांतरण होने के बाद पीड़ित को धोखाधड़ी की जानकारी हुई। कोतवाल संजय पांडेय ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है।