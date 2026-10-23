फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   After a 40-hour search, the body of a teenager was found trapped in an old bridge.

Fatehpur News: 40 घंटे की तलाश के बाद पुराने पुल में फंसा मिला किशोर का शव

Fri, 23 Oct 2026 12:10 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:10 AM IST
विज्ञापन
After a 40-hour search, the body of a teenager was found trapped in an old bridge.
फाइल फोटो-01-अभिषेक। स्रोत: परिजन
जहानाबाद। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान रिंद नदी में डूबे किशोर अभिषेक (13) का शव करीब 40 घंटे बाद बृहस्पतिवार सुबह पुराने पुल में फंसा मिला। एसडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाला। इकलौते बेटे का शव देखकर मां और परिजन बिलख पड़े।
विज्ञापन

नारायणपुर गांव निवासी अरविंद कुमार का इकलौता बेटा अभिषेक मंगलवार को तीन दोस्तों के साथ प्रतिमा विसर्जन के लिए रिंद नदी किनारे गया था। पंप कैनाल निर्माण स्थल के पास नदी में उतरते ही चारों गहराई में जाने से डूबने लगे। शोर सुनकर पंप कैनाल कर्मियों ने तीन किशोरों को बचा लिया, जबकि अभिषेक लापता हो गया।
विज्ञापन

एसडीआरएफ ने बुधवार को नदी में तलाश की, लेकिन किशोर का पता नहीं चला। परिजन और ग्रामीण नदी किनारे डटे रहे। बृहस्पतिवार सुबह करीब 7:30 बजे डूबने वाली जगह से 50 मीटर दूर पुराने पुल में शव फंसा मिला। थानाध्यक्ष योगेश कुमार ने बताया कि किशोर का शव बरामद कर लिया गया है।

फाइल फोटो-01-अभिषेक। स्रोत: परिजन

फाइल फोटो-01-अभिषेक। स्रोत: परिजन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed