Fatehpur News: 40 घंटे की तलाश के बाद पुराने पुल में फंसा मिला किशोर का शव

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नारायणपुर गांव निवासी अरविंद कुमार का इकलौता बेटा अभिषेक मंगलवार को तीन दोस्तों के साथ प्रतिमा विसर्जन के लिए रिंद नदी किनारे गया था। पंप कैनाल निर्माण स्थल के पास नदी में उतरते ही चारों गहराई में जाने से डूबने लगे। शोर सुनकर पंप कैनाल कर्मियों ने तीन किशोरों को बचा लिया, जबकि अभिषेक लापता हो गया।एसडीआरएफ ने बुधवार को नदी में तलाश की, लेकिन किशोर का पता नहीं चला। परिजन और ग्रामीण नदी किनारे डटे रहे। बृहस्पतिवार सुबह करीब 7:30 बजे डूबने वाली जगह से 50 मीटर दूर पुराने पुल में शव फंसा मिला। थानाध्यक्ष योगेश कुमार ने बताया कि किशोर का शव बरामद कर लिया गया है।