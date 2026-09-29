Fatehpur News: बिजली उपकेंद्र में घुसकर अभद्रता व सरकारी काम में बाधा का आरोप

विज्ञापन

पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया गया कि 25 सितंबर की शाम करीब 7:30 बजे कर्मचारी अनुरक्षण कार्य पूरा कर उपकेंद्र लौटे थे। इसी दौरान मिथलेश कुमार उर्फ पिंटू, लाइनमैन रामसजीवन और कुछ अन्य लोग वहां पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने जबरन परिसर में प्रवेश कर कर्मचारियों से अभद्रता की।कर्मचारियों ने बताया कि पेड़ की डाल गिरने से विद्युत लाइन प्रभावित थी। सुरक्षा कारणों से तत्काल आपूर्ति चालू करने से मना किया। इस पर ग्रामीणों ने दबाव बनाया गया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए सरकारी कार्य में बाधा डाली गई। तहरीर में राम सिंह, मिथलेश कुमार उर्फ पिंटू समेत अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। कर्मचारियों ने पुलिस से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।