Fatehpur News: बिजली उपकेंद्र में घुसकर अभद्रता व सरकारी काम में बाधा का आरोप
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:41 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:41 AM IST
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फतेहपुर। शहर के मुराइनटोला स्थित 33/11 केवी उपकेंद्र में विद्युत कर्मचारियों के साथ गालीगलौज और सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगा है। कर्मचारियों ने रविवार को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है।
पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया गया कि 25 सितंबर की शाम करीब 7:30 बजे कर्मचारी अनुरक्षण कार्य पूरा कर उपकेंद्र लौटे थे। इसी दौरान मिथलेश कुमार उर्फ पिंटू, लाइनमैन रामसजीवन और कुछ अन्य लोग वहां पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने जबरन परिसर में प्रवेश कर कर्मचारियों से अभद्रता की।
कर्मचारियों ने बताया कि पेड़ की डाल गिरने से विद्युत लाइन प्रभावित थी। सुरक्षा कारणों से तत्काल आपूर्ति चालू करने से मना किया। इस पर ग्रामीणों ने दबाव बनाया गया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए सरकारी कार्य में बाधा डाली गई। तहरीर में राम सिंह, मिथलेश कुमार उर्फ पिंटू समेत अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। कर्मचारियों ने पुलिस से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।
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पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया गया कि 25 सितंबर की शाम करीब 7:30 बजे कर्मचारी अनुरक्षण कार्य पूरा कर उपकेंद्र लौटे थे। इसी दौरान मिथलेश कुमार उर्फ पिंटू, लाइनमैन रामसजीवन और कुछ अन्य लोग वहां पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने जबरन परिसर में प्रवेश कर कर्मचारियों से अभद्रता की।
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कर्मचारियों ने बताया कि पेड़ की डाल गिरने से विद्युत लाइन प्रभावित थी। सुरक्षा कारणों से तत्काल आपूर्ति चालू करने से मना किया। इस पर ग्रामीणों ने दबाव बनाया गया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए सरकारी कार्य में बाधा डाली गई। तहरीर में राम सिंह, मिथलेश कुमार उर्फ पिंटू समेत अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। कर्मचारियों ने पुलिस से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।
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