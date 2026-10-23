फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   439 NCC cadets received military training

Fatehpur News: 439 एनसीसी कैडेट्स को मिला सैन्य प्रशिक्षण

Fri, 23 Oct 2026 12:20 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:20 AM IST
विज्ञापन
439 NCC cadets received military training
फोटो-08-खागा कस्बे के रानी चंद्रप्रभा महाविद्यालय में सलामी का प्रशिक्षण लेते कैडेट्स। संवाद
खागा। कस्बे रानी चंद्रप्रभा महाविद्यालय में बृहस्पतिवार को 439 एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें विशेष अतिथि के आगमन पर सलामी देने और सैन्य अनुशासन का पालन करने की जानकारी मिली।
विज्ञापन

अधिकारियों ने सलामी की प्रक्रिया, जरूरी सावधानियां और सामान्य गलतियों से बचने के तरीके बताए। कमांड अफसर बृजेश पठानिया और कर्नल योगेंद्र सिवान ने एनसीसी के उद्देश्य पर प्रकाश डाला।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि एनसीसी युवाओं में अनुशासन, सेना के प्रति लगाव और सेवा भावना विकसित करती है। कैडेट्स की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है। उन्हें प्रशिक्षण की बातें कैडेटों तक पहुंचानी चाहिए, ताकि वे कर्तव्य के प्रति जागरूक बनें। इस मौके पर आशीष सिंह, सुनील सिंह, दिवाकर सिंह, विक्रम सिंह और गुरुंग भी मौजूद रहे।

फोटो-08-खागा कस्बे के रानी चंद्रप्रभा महाविद्यालय में सलामी का प्रशिक्षण लेते कैडेट्स। संवाद

फोटो-08-खागा कस्बे के रानी चंद्रप्रभा महाविद्यालय में सलामी का प्रशिक्षण लेते कैडेट्स। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed