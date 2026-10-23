Fatehpur News: 439 एनसीसी कैडेट्स को मिला सैन्य प्रशिक्षण

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अधिकारियों ने सलामी की प्रक्रिया, जरूरी सावधानियां और सामान्य गलतियों से बचने के तरीके बताए। कमांड अफसर बृजेश पठानिया और कर्नल योगेंद्र सिवान ने एनसीसी के उद्देश्य पर प्रकाश डाला।उन्होंने कहा कि एनसीसी युवाओं में अनुशासन, सेना के प्रति लगाव और सेवा भावना विकसित करती है। कैडेट्स की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है। उन्हें प्रशिक्षण की बातें कैडेटों तक पहुंचानी चाहिए, ताकि वे कर्तव्य के प्रति जागरूक बनें। इस मौके पर आशीष सिंह, सुनील सिंह, दिवाकर सिंह, विक्रम सिंह और गुरुंग भी मौजूद रहे।