Fatehpur News: सिंचाई कॉलोनी में 32 करोड़ से बनेंगे 108 नए आवास

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योजना के तहत बाबू संवर्ग और अन्य कर्मचारियों के लिए टाइप-वन और टाइप-टू श्रेणी के कुल 60 आवास बनाए जाएंगे। इसके लिए 130 वर्ग मीटर क्षेत्र निर्धारित किया गया है। इनमें 55 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के टाइप-वन के 24 और 75 वर्ग मीटर के टाइप-टू श्रेणी के 36 आवास शामिल हैं।टाइप-वन आवासों में ड्राइंग रूम, बेडरूम, बालकनी, स्टोर, रसोई और दो शौचालय होंगे। वहीं, टाइप-टू आवासों में ड्राइंग रूम, दो बेडरूम, रसोई, शौचालय, स्टोर और बालकनी की सुविधा मिलेगी। नए आवास बनने से कर्मचारियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिल सकेंगी।सिंचाई खंड के एई नवाब सिंह ने बताया कि जर्जर आवासों के कारण कर्मचारियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। नए आवासों के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है। अब बजट मिलने का इंतजार है। धनराशि जारी होते ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।