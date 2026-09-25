Farrukhabad News: पति की शराब से परेशान महिला ने ठेके में की तोड़फोड़

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नगला उमेद गांव का एक ग्रामीण भी यहां शराब पीता था। बताया गया कि इससे उसकी पत्नी परेशान थी। बुधवार शाम शराब की पेटियां उतारी जा रही थीं, तभी महिला ठेके पर पहुंची। उसने ठेके में तोड़फोड़ की और छह पेटियों में रखे 270 क्वार्टर क्षतिग्रस्त कर दिए। इनकी कीमत करीब 22,950 रुपये बताई गई है। ठेकेदार के पुत्र ललित यादव ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने मौके पर जाकर फुटेज लिए हैं। प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार शुक्ला ने बताया कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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कायमगंज। गांव महमूदपुर पट्टी सपाह में एक महिला ने बुधवार शाम देसी शराब के ठेके में तोड़फोड़ कर दी। वह अपने पति के शराब पीने से परेशान थी। यह ठेका नगला उमेद नहर पट्टी पर सलोली देवी के नाम पर है।