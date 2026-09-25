Farrukhabad News: पत्नी के जान देने के तीन माह बाद पति ने भी फंदा लगाया

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विजय के पिता सहवीर सिंह दोपहर करीब साढ़े 12 बजे बाजार से घर लौटे। घेर में पेड़ पर बेटे को लटका देख चीख पड़े और उसे नीचे उतारा। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर मदनपुर चौकी प्रभारी एसके गोयल पहुंचे और छानबीन की। पिता सहवीर सिंह ने बताया कि विजय पेटीएम का बॉक्स लगाने का काम करता था। वह तीन भाइयों में मंझला था। उसकी शादी जहानगंज थाना क्षेत्र के गांव मुबारिकपुर निवासी शिल्पी से हुई थी। करीब तीन माह पहले शिल्पी ने मायके में फंदा लगाकर जान दे दी थी। विजय के एक पुत्र और एक पुत्री है। बताया कि विजय की मां मुन्नी देवी की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फंदे पर लटकने से श्वांस नली अवरुद्ध होने से मौत होने की पुष्टि की गई है। प्रभारी थानाध्यक्ष धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि पत्नी की मौत के बाद से युवक परेशान रहता था। इसके चलते ही उसने आत्महत्या की है।

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मोहम्मदाबाद। पत्नी के आत्महत्या करने के तीन माह बाद गांव नगला शीशम निवासी पति विजय कुमार (34) ने भी फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। उसका शव बृहस्पतिवार दोपहर घेर(जानवर बांधने का स्थान) में बकैना के पेड़ पर प्लास्टिक की रस्सी के सहारे लटका मिला। पत्नी की आत्महत्या करने के बाद से युवक परेशान रहता था।