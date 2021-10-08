फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Three doctors will investigate the incident of a dead body lying on the floor in the unclaimed ward.

Farrukhabad News: लावारिस वार्ड में फर्श पर शव पड़े रहने की तीन डॉक्टर करेंगे जांच

Wed, 04 Nov 2026 12:01 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:01 AM IST
विज्ञापन
Three doctors will investigate the incident of a dead body lying on the floor in the unclaimed ward.
फर्रुखाबाद। डॉ. राममनोहर लोहिया अस्पताल में रविवार सुबह मानवता को तार-तार करने वाले मामले में अस्पताल सीएमएस डॉ. जगमोहन शर्मा ने तीन वरिष्ठ डॉक्टरों की जांच कमेटी बना दी है। यह कमेटी सात दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन

मोहम्मदाबाद थाने के मुरहास कन्हैया के सुरेश (40) को 14 अक्तूबर की शाम 4.56 बजे चेहरे पर गंभीर घाव की हालत में एंबुलेंस के ईएमटी अरविंद यादव ने लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया था। इसके बाद प्रथम तल के लावारिश वार्ड में शिफ्ट हुए सुरेश की रविवार रात किसी समय फर्श पर मौत हो गई थी। सोमवार सुबह 9.06 बजे ईएमओ डॉ. अमन कुमार ने ने वार्ड में मृत घोषित करके मॉर्चरी में रखवाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद भी शव सवा घंटे तक फर्श पर ही पड़ा रहा। शव को चीटे नोंचते रहे। डॉक्टरों के अवकाश और वीआईपी ड्यूटी पर होने की वजह से सोमवार को कमेटी नहीं बनाई जा सकी थी।
विज्ञापन

सीएमएस डॉ. जगमोहन शर्मा ने बताया कि उन्होंने मंगलवार को तीन सदस्यीय जांच कमेटी बना दी है। इसमें डॉ. नवनीत कुमार, डॉ. प्रभात वर्मा और डॉ. मनोज पांडेय को शामिल किया गया है। डॉ. मनोज पांडेय अवकाश पर होने की वजह से फिलहाल जांच शुरू नहीं हो सकी। कमेटी को सात दिन में रिपोर्ट देनी होगी। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

----------
आग से तीन बीघा खेत की धान की फसल जली
शमसाबाद। थाना क्षेत्र के गांव किसरोली निवासी शिशुपाल के तीन बीघा धान की फसल में अज्ञात कारणों से मंगलवार देर शाम आग लग गई। सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे किसान की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची तब तक पूरी फसल जल चुकी किसान की फसल जलने से लगभग 35 हजार का नुकसान हुआ थानाध्यक्ष सचिन चौधरी ने किसान की धान की फसल में आग लगी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची कोई तहरीर नहीं मिली है

-------------------------------
विधायक ने जसमई उपकेंद्र चालू करने के दिए निर्देश
फर्रुखाबाद। शहर के नवनिर्मित जसमई उपकेंद्र का सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने मंगलवार को निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि गर्मी में ही उपकेंद्र को चालू करने के निर्देश दिए गए थे। अभी तक चालू नहीं हो सका। इस पर बताया गया कि रेलवे लाइन के नीचे ने केबल डालने के लिए अनुमति मांगी गई है। अभी अनुमति न मिल पाने से दो फीडरों का निर्माण नहीं हो सका। इस पर विधायक ने कहा कि दिवाली नजदीक है। उन्होंने जल्द ही उपकेंद्र चालू कराने के निर्देश दिए। अधिशासी अभियंता नगरीय कालेश्वर चंद आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed