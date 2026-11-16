Farrukhabad News: राम वनवास का मंचन देख छलक पड़े आंसू

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मंचन में कैकई द्वारा राजा दशरथ से अपने दो वरदान मांगने और भगवान श्रीराम को 14 वर्ष का वनवास देने का प्रसंग दिखाया गया। कैकई की हठ के आगे राजा दशरथ विवश नजर आए। श्रीराम को वनवास का आदेश मिलने पर राजा दशरथ व्याकुल हो उठे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने पिता के वचन की मर्यादा रखने के लिए सहर्ष वन जाने का निर्णय लिया। माता कौशल्या और अयोध्यावासियों के दुख का भी भावपूर्ण चित्रण किया गया।इस दौरान ‘हे राम, अयोध्या छोड़कर वन मत जाओ’ गीत को कलाकारों ने बेहद मार्मिक अंदाज में प्रस्तुत किया। कुछ देर के लिए पंडाल का माहौल ऐसा हो गया, मानो यह अभिनय नहीं, बल्कि वास्तव में भगवान श्रीराम अयोध्या छोड़कर वन जा रहे हों।मंचन के माध्यम से कलाकारों ने माता-पिता के सम्मान, त्याग, आज्ञापालन और वचन की मर्यादा का संदेश दिया। इस दौरान आनंद यादव, हेमंत दुबे, सचिन यादव, अखिलेश यादव, पिंटू अवस्थी, लालू ठाकुर, अमित राठौर, मोनू ठाकुर आदि मौजूद रहे।