फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   The RTO reprimanded the clerks and warned them to mend their ways.

Farrukhabad News: आरटीओ ने लिपिकों को सुनाई खरीखोटी, सुधरने की दी हिदायत

Wed, 14 Oct 2026 12:00 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:00 AM IST
विज्ञापन
The RTO reprimanded the clerks and warned them to mend their ways.
फर्रुखाबाद। एआरटीओ दफ्तर में खुलेआम रुपये के लेनदेन की मंगलवार को अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद सुबह से ही लिपिकों के चहेते आसपास नहीं दिखे। दलालों की आवाजाही सामान्य दिनों की तरह बनी रही। दोपहर में आरटीओ कानपुर राकेंद्र कुमार सिंह पहुंचे। उन्होंने काउंटरों का निरीक्षण किया। लिपिकों को एआरटीओ दफ्तर में बुलाकर जमकर खरीखोटी सुनाई। सुधरने की हिदायत दी। बताया कि वह पूरे घटनाक्रम की जांच कर गोपनीय रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजेंगे। व्यवस्थाओं में हर हाल में सुधार होगा।
विज्ञापन


एआरटीओ दफ्तर पर खुलेआम हो रही धन उगाही का संवाद न्यूज एजेंसी ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। मंगलवार को अमर उजाला ने एआरटीओ दफ्तर में बाहरी लोगों का दखल, सीसीटीवी कैमरे बंद शीर्षक से चार फोटो के साथ प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। जिस लिपिक की केबिन में उसका चहेता दलालों से रुपये लेकर जेब में रख रहा था, वह आसपास नजर नहीं आया। हालांकि लिपिक केबिन बंद करके काउंटर पर खड़े दलालों और आवेदकों के काम करते रहे।
विज्ञापन

दोपहर करीब 12:45 बजे आरटीओ कानपुर राकेंद्र कुमार सिंह पहुंचे। उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस काउंटर पर लिपिकों और आवेदकों से जानकारी ली। इसके बाद भारी वाहन ट्रांसफर काउंटर के लिपिक सुधीर कुमार तिवारी से पूछताछ की। आरटीओ सीधे एआरटीओ दफ्तर पहुंचे।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने वहां डीबीए राजन को बुलाया। उन्हें फटकार लगाई। इसके बाद दो बार कुछ पत्रावलियां लेकर लिपिक सुधीर कुमार तिवारी को भी तलब किया। उन्होंने काउंटर के अंदर रुपये के लेन-देन संबंधी कई सवाल किए। इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। खरीखोटी सुनाकर सुधरने की हिदायत दी।
आरटीओ राकेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि दफ्तर की व्यवस्थाएं, ड्राइविंग लाइसेंस ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर और मोहम्मदाबाद में निर्माणाधीन भवन की प्रगति की जांच करनी है। काउंटरों के अंदर रुपये के लेन-देन के सवाल पर कहा कि वह इसकी भी गोपनीय रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजेंगे।

----------------
15 महीने बाद लौटा लिपिक, आरटीओ ने देखे कागजात
एआरटीओ दफ्तर में तैनात लिपिक विवेक भटनागर 15 जुलाई 2025 को अचानक मेडिकल पर चले गए। नौ अक्तूबर को उन्होंने दफ्तर पहुंचकर फिटनेस पत्र सौंपा। इसके बाद कार्यभार ग्रहण कर लिया। इसकी जानकारी जब आरटीओ को हुई, तो उन्होंने उपस्थिति पंजिका देखी। इसके बाद एआरटीओ प्रशासन कृष्ण कुमार यादव से फिटनेस प्रमाण पत्र तलब किया। कहा कि इस पूरे मामले की विस्तृत जानकारी दें। जरूरत पड़ी तो बोर्ड का गठन करवाकर जांच कराएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed