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Farrukhabad News: सीएचसी में एएनएम, उसके पति व पुत्र को पीटा

Wed, 14 Oct 2026 12:12 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:12 AM IST
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ANM, her husband, and son beaten up at CHC
नवाबगंज। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार को किशोरी एएनएम के पुत्र से मिलने पहुंच गई। तभी वहां उसके पिता व भाई पहुंच गए। उन्होंने एएनएम के पुत्र व किशोरी के साथ मारपीट कर दी। इसके बाद पहुंची एएनएम व उसके पति को भी पीट दिया।
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एएनएम का पुत्र और किशोरी में काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा है। सोमवार को जब एएनएम के माता-पिता आवास पर नहीं थे, तो पुत्र किशोरी के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कैंपस में था। किशोरी के पिता को इसकी जानकारी मिली। वह अपने पुत्र और अन्य परिजन के साथ कर्मचारी आवास पहुंचे। उन्होंने मौके पर दोनों को पकड़ लिया। पिता ने अपनी पुत्री और उसके प्रेमी को पीट दिया। इस बीच एएनएम का पुत्र मौका देखकर भाग गया। कुछ देर बाद एएनएम और उसके पति के आवास पर पहुंचे तो किशोरी के पिता और भाई ने उनके साथ भी मारपीट कर दी। कर्मचारियों ने उन्हें बचाया और मामले को रफा-दफा कराया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉ. लोकेश शर्मा ने बताया कि मामला अभी उनके संज्ञान में नहीं है। संज्ञान में आने के बाद आवश्यक कार्रवाई और नोटिस जारी किया जाएगा।
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