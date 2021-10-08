Farrukhabad News: बंदरों के हमले में छत से गिरी छात्रा की मौत
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:33 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:33 AM IST
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फर्रुखाबाद। शहर के मोहल्ला नरकसा में मकान की दूसरी मंजिल की छत पर सूख रहे कपड़े लेने गई एक छात्रा पर बंदरों ने हमला बोल दिया। वह भागी तो हड़बड़ी में सिर के बल गली में जा गिरी। गंभीर रूप से घायल छात्रा को परिजन लोहिया अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। परिजन बेहाल हो गए।
कादरीगेट थाने के मोहल्ला नरकसा निवासी पूर्व सैनिक सुनील कुमार चौहान की पुत्री पलक चौहान (16) कक्षा नौ की छात्रा थी। वह दोपहर एक बजे स्कूल से घर लौटी। कपड़े बदलने के लिए मकान की दूसरी मंजिल की छत पर सूख रहे कपड़े लेने गई। जैसे ही छत पर पहुंची, वहां बैठे बंदरों के झुंड ने हमला बोल दिया। चीख पुकार करते हुए पलक भागी तो वह हड़बड़ी में छत से गली में जा गिरी। उसके सिर और शरीर में गंभीर चोटें आईं और उसकी मौत हो गई। पलक चार भाई बहनों में दूसरे नंबर की थी। बड़ा भाई प्रतीक, छोटी बहन परी और भाई पीयूष हैं। मां आरती समेत परिजन का रो-रो कर बुरा हाल है।
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कादरीगेट थाने के मोहल्ला नरकसा निवासी पूर्व सैनिक सुनील कुमार चौहान की पुत्री पलक चौहान (16) कक्षा नौ की छात्रा थी। वह दोपहर एक बजे स्कूल से घर लौटी। कपड़े बदलने के लिए मकान की दूसरी मंजिल की छत पर सूख रहे कपड़े लेने गई। जैसे ही छत पर पहुंची, वहां बैठे बंदरों के झुंड ने हमला बोल दिया। चीख पुकार करते हुए पलक भागी तो वह हड़बड़ी में छत से गली में जा गिरी। उसके सिर और शरीर में गंभीर चोटें आईं और उसकी मौत हो गई। पलक चार भाई बहनों में दूसरे नंबर की थी। बड़ा भाई प्रतीक, छोटी बहन परी और भाई पीयूष हैं। मां आरती समेत परिजन का रो-रो कर बुरा हाल है।
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