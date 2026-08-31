Farrukhabad News: सपा नेता भट्ठा मालिक से ईंट खरीद के नाम पर 1.30 लाख की ठगी

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भट्ठा संचालक विजय यादव ने बताया कि उनके मोबाइल पर रविवार सुबह 8:30 फोन आया, उसने खुद को कैप्टन बताते हुए कहा कि कर्नल साहब 25 हजार ईंट मंगवा रहे हैं। भुगतान की बात कहने पर कथित कैप्टन ने खाता नंबर मांगा। कुछ ही देर में एक लाख 80 हजार रुपये का क्रेडिट मैसेज आया। उन्होंने मुनीम को ईंट भेजने के निर्देश दिए। मुनीम ने तीन ट्रॉली से 6000 ईंटें भेज दीं जो कैंट में मिलिट्री हॉस्पिटल के पास खड़ी रहीं।वहां सैनिकों ने पूछताछ की तो कर्नल और कैप्टन का नाम सामने आने पर वह भी चुप हो गए। कुछ देर बाद कथित कैप्टन का दोबारा फोन आया और कहा कि आपके खाते में दो बार 1.80 लाख रुपये ट्रांसफर हो गए। एक बार भुगतान के रुपये वापस करा दो वरना उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने विश्वास कर मुनीम को रुपये वापस करने को कहा। इस बीच विजय यादव ने अपना खाता चेक किया तो उसमें एक बार भी रुपये नहीं आए थे। जो मैसेज आया था, वह कथित कैप्टन के नंबर से आया था। जबकि धनराशि क्रेडिट का मैसेज बैंक से आना चाहिए।उन्होंने जब तक मुनीम को सतर्क करने के लिए फोन किया तब तक मुनीम एक लाख 30 हजार रुपये उसी के खाते में ट्रांसफर कर चुका था। विजय यादव ने बताया कि उन्होंने मामले की शिकायत साइबर थाने में की। वहां चेक करने पर पता चला कि उसी खाते से हरियाणा के पलवल में 50 हजार रुपये निकाले जा चुके हैं। फिलहाल उस खाते के संचालन पर रोक लगा दी गई है। साइबर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।