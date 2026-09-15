Farrukhabad News: मोटी कमाई का झांसा देकर सैनिक से 12.80 लाख ठगे

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पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में तैनात सैनिक विपुल कुमार ने फतेहगढ़ कोतवाली में जनपद फिरोजाबाद के गांव डुगना निवासी संजय सिंह बघेल, ग्रेटर नोएडा के लोटस पनाश सेक्टर 110 निवासी राहुल कुमार महतो व विनय प्रताप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। बताया कि आरोपियों ने क्यूनेट इंटरनेशनल बिजनेस के नाम पर धोखाधड़ी कर 12 लाख 80 हजार रुपये हड़प लिए। उन्होंने कहा कि आरोपी उनके परिचित हैं। उन्हें व परिवार को ऊंची व पक्की आमदनी का झांसा देकर क्यूनेट में पैसा लगवाया। 23 मई 2025 से नौ अक्टूबर के बीच आरोपियों ने मिलकर झूठे वादे करके उनसे 12.80 लाख रुपये लिए और बिना सहमति उसके नाम से फर्जी ई-मेल आईडी बनाई। उसके क्यूनेट लॉगिन क्रेडेंशियल रोक लिए और जरूरी जानकारी भी छिपाई।इसके बाद लगातार पैसा लगाने का दबाव डालकर जल्दी और शर्तियां रिटर्न के झूठे वादे किए। बाद में उन्हें पता चला कि क्यूनेट कई धोखाधड़ी के मामलों में शामिल है, इससे पूरे देश में प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। उन्होंने आरोपियों से रुपये वापस मांगे तो उन्हें धमकी दी। कहा कि रुपये वापस होना असंभव है। जब उसने दबाव डाला तो 70 हजार रुपये वापस किए और 12.10 लाख अब भी बाकी हैं। उसके पास दिए गए रुपये के साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। मुकदमे की विवेचना इंस्पेक्टर तेज सिंह को सौंपी गई है।