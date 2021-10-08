फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   school remained locked.

Farrukhabad News: जनगणना प्रशिक्षण में गईं इंचार्ज प्रधानाध्यापक, विद्यालय में लटका रहा ताला

Wed, 04 Nov 2026 12:18 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:18 AM IST
विज्ञापन
school remained locked.
अमृतपुर। जनगणना प्रशिक्षण में इंचार्ज प्रधानाध्यापक के जाने से विद्यालय में ताला लटका रहा। स्कूल पहुंचे बच्चे गेट पर ताला देखकर बिना पढ़ाई किए घर चले गए। ग्रामीणों ने विद्यालय बंद होने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
विज्ञापन

ब्लॉक राजेपुर के एक जूनियर हाईस्कूल बिरसिंहपुर के इंचार्ज प्रधानाध्यापक नीलम राठौर की जनगणना कार्य में ड्यूटी लगी है। वह तीन दिवसीय प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए आईटीआई में गई हैं। प्रशिक्षण में जाने से पहले सूचना खंड शिक्षा अधिकारी राजीव कुमार श्रीवास्तव को दे दी गई थी। इसके बावजूद विद्यालय में शिक्षण कार्य संचालित कराने की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। मंगलवार को विद्यालय के गेट पर ताला लटका रहा। स्कूल पहुंचे बच्चे काफी देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन ताला नहीं खुला। इसके बाद बच्चे मायूस होकर घर लौट गए।
विज्ञापन

ग्रामीणों ने विद्यालय बंद रहने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। खंड शिक्षा अधिकारी राजीव कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कंपोजिट विद्यालय लभेड़ा के शिक्षा मित्र विजय परमार को लगाया गया था। उन्होंने विद्यालय क्यों नहीं खोला, जवाब मांगा जाएगा। बुधवार को विद्यालय समय से खुलवाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed