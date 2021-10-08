Farrukhabad News: 31 बाणों से रावण का अंत, राम के राज्याभिषेक के साथ रामलीला का समापन

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रामलीला मैदान में कलाकारों ने दिखाया कि रावण ने राम-लक्ष्मण का वध कराने के लिए पातालपुरी के राजा अहिरावण का आह्वान किया। अहिरावण विभीषण का रूप धरकर रामदल में पहुंचा और दोनों भाइयों का अपहरण कर पातालपुरी ले गया। इसकी जानकारी होने पर हनुमान जी पातालपुरी पहुंचे और अहिरावण का वध कर राम-लक्ष्मण को मुक्त कराया।इसके बाद श्रीराम ने युद्ध में नारांतक का वध किया। अहिरावण और नारांतक के मारे जाने की खबर पर रावण स्वयं युद्ध के मैदान में पहुंचा। दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। विभीषण ने रावण की नाभि में अमृत होने का रहस्य बताया। इसके बाद प्रभु श्रीराम ने एक साथ 31 बाण चलाकर रावण का अंत कर दिया।मंचन में दिखाया गया कि श्रीराम ने स्वयं रावण का अंतिम संस्कार किया और उसे परमधाम पहुंचाया। इसके बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया। अयोध्या पहुंचने पर गुरु वशिष्ठ ने राम का राज्याभिषेक किया। रामलीला के समापन पर दर्शकों ने जय श्रीराम के जयकारे लगाए।