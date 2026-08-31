Farrukhabad News: ऑक्सीजन प्लांट बंद, बाजार से खरीद रहे सिलिंडर

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पांच साल पहले दो ऑक्सीजन सिलिंडर लगाए गए थे। पूरे अस्पताल में प्रत्येक बेड पर ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन भी पड़ी है। पीकू वार्ड के संचालन तक ऑक्सीजन प्लांट चलता रहा। इसके बाद से चलाने के नाम पर खानापूरी की जा रही है। वार्डों में रात के समय मरीजों को लगे ऑक्सीजन सिलिंडर खत्म होने पर दूसरा लेने में परेशानी होती है। जबकि प्लांट से ऑक्सीजन की आपूर्ति के समय मरीजों को काफी सहूलियत रहती थी।टेस्टिंग के बाद एक बार ही भरा गया लिक्विड ऑक्सीजन टैंकलोहिया अस्पताल में वर्ष 2021 में कंप्रेशर और 2022 में लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था। इसकी टेस्टिंग के लिए टैंकर मंगवाकर टैंक भरवा दिया था। पीकू कर्मियों की नौकरी चली जाने के बाद करीब दो महीने तक उसी प्लांट से काम चलाया गया। इसके बाद दोबारा टैंक लिक्विड ऑक्सीजन से भरवा दिया। उसे अभी तक खर्च नहीं किया गया।-सर्वो में तकनीकी खराबी की वजह से प्लांट नहीं चल पा रहा था। अब सही करवा दिया है। अब नियमित तरीके से प्लांट का संचालन होगा। सिलिंडर इमरजेंसी के लिए रखे जाएंगे। मरीजों को ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं होगी।-डॉ. जगमोहन शर्मा, सीएमएस, लोहिया पुरुष अस्पताल।