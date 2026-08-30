Farrukhabad News: निशान यात्रा के साथ जाहरवीर गोगा का मेला समाप्त

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श्री जाहरवीर गोगाजी महाराज मेला कमेटी की देखरेख में शुक्रवार से शमसाबाद, मोहम्मदाबाद, हरदोई, कन्नौज आदि से भक्तजन अपने निशान लेकर फतेहगढ़ कोतवाली के पास पहुंचे। वहां देर रात तक धार्मिक कार्यक्रम किए गए। शनिवार सुबह सभी निशान का पूजन किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि ने हरी झंडी दिखाकर निशान यात्रा रवाना की। लोग अपने निशान लेकर ढोल-नगाड़े, डीजे पर नाचते गाते चल रहे थे।यात्रा चौराहा होते हुए सीएमओ दफ्तर के बाहर स्थित मंदिर पहुंची। दूरदराज से आए लोगों ने मेले का जमकर लुत्फ उठाया। व्यवस्था में कमेटी अध्यक्ष चौधरी श्रीकृष्ण, सहसंयोजक श्याम वाल्मीकि, महामंत्री दिनेश देशमुख, स्वदीप चौधरी, अनिल पप्पू, राकेश चौधरी, समित कोतवाल, पन्नालाल मुंसफ, दिलीप कोतवाल, पवित्र चौधरी, सुनील, विकास, विशाल आदि मौजूद रहे।