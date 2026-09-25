फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Fertilizer dealer's license suspended due to incomplete records.

Farrukhabad News: अभिलेख अपूर्ण होने पर खाद विक्रेता का लाइसेंस निलंबित

Fri, 25 Sep 2026 01:14 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:14 AM IST
विज्ञापन
Fertilizer dealer's license suspended due to incomplete records.
फोटो-17 खाद की दुकान पर अभिलेख देखते जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र कुमार वर्मा। स्रोत : कर्मचारी
फर्रुखाबाद। जनपद में बृहस्पतिवार को अधिकारियों की टीमों ने खाद की दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान एक खाद विक्रेता का लाइसेंस निलंबित किया गया, जबकि तीन को नोटिस जारी हुए। डीएपी और एनपीके खाद के दो नमूने भी लिए गए।
विज्ञापन

सीडीओ के आदेश पर उप कृषि निदेशक अरविंद मोहन मिश्र, जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र कुमार वर्मा सहित कई अधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण किया। उन्होंने रेटबोर्ड, स्टाकबोर्ड, बिक्री रजिस्टर और पॉस मशीन से बिक्री की जांच की। जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि अभिलेख अपूर्ण मिलने पर नाला बघार स्थित शांति खाद भंडार का लाइसेंस निलंबित हुआ।
विज्ञापन

गैसिंगपुर स्थित शालू खाद भंडार और राठौर खाद भंडार को बिना सूचना दुकान बंद करने पर कारण बताओ नोटिस दिया गया। मुरहास कन्हैया स्थित पाल कृषि सेवा केंद्र को रेटबोर्ड/स्टाकबोर्ड भरा न होने पर नोटिस दिया गया। मोहम्मदाबाद स्थित सचिन फर्टिलाइजर से एनपीके और गुप्ता खाद भंडार से डीएपी का नमूना लिया गया। नमूनों की प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

बताया कि जिले में 23330 मीट्रिक टन यूरिया, 8512 मीट्रिक टन डीएपी, 9525 मीट्रिक टन पोटाश उपलब्ध है। इसके साथ ही 22930 मीट्रिक टन एनपीके और 19000 मीट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट भी सहकारी व निजी बिक्री केंद्रों पर मौजूद है। जिलाधिकारी और सीडीओ नियमित समीक्षा कर रहे हैं, जिससे जिले में उर्वरक की कोई कमी नहीं है। खाद विक्रेताओं को दुकान पर स्टाक और निर्धारित मूल्य अंकन करने के निर्देश दिए गए। किसान किसी भी दिक्कत के लिए कंट्रोल रूम नंबर 05692-297733 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed